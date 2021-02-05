Кабмин работает над снижением цен на строительные материалы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство России работает над снижением цен на строительные материалы. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, комментируя опубликованную в пятницу статистику Росстата.

Согласно данным Росстата, в январе 2021 года цены на металлочерепицу выросли на 7,7%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные - на 2,4%, стекло оконное листовое - на 1,3%, доски обрезные - на 1,1%. Рубероид подешевел на 0,2%.

"По поручению президента мы работаем над снижением цен на строительные материалы. Наибольшее подорожание наблюдается на рынке металла, что оказывает существенное влияние на стоимость строительства объектов", - цитирует пресс-служба Хуснуллина.

По словам вице-премьера, с 1 февраля введены новые пошлины на вывоз лома черного металла, на сегодняшний день ведется анализ эффективности этой меры. Также принято решение о создании площадки для прямого контакта металлургических и строительных компаний, что позволит минимизировать возможность формирования спекулятивной цены посредниками, уточнил Хуснуллин.

В конце прошлого года был зафиксирован рост цен на строительную металлопродукцию, что вызвало рост цен на сопутствующие материалы, в том числе металлочерепицу, лифты и другие товары, прокомментировали в свою очередь в пресс-службе Минстроя России. Там напомнили, что для оперативного реагирования и своевременного принятия мер по стабилизации цен создана еженедельная рабочая группа, которая включает представителей Минпромторга России, Минстроя России, ФАС России, Национального объединения строителей, заводов-производителей и строительных организаций. Группа призвана решать вопросы прямых поставок металла с заводов на строительные площадки для снижения спекулятивной составляющей, подчеркнули в Минстрое.

"Исходя из полученных заявок от строительных компаний возможно заключение прямых долгосрочных контрактов между застройщиками и производителями стройматериалов. В настоящий момент собраны заявки на получение порядка 2 млн тонн продукции. Минстрой России совместно с Национальным объединением строителей продолжает работу по сбору заявок", - сообщили в пресс-службе министерства.