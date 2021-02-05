Минпромторг заинтересован в докапитализации Фонда развития промышленности Мордовии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ заинтересован в развитии промышленного потенциала Мордовии и докапитализации Фонда развития промышленности республики, сообщил в пятницу журналистам глава министерства Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Мордовию.

"Потенциал Мордовии, инструменты, которые есть у региона в связке с федеральным центром, мы продолжим развивать. В июне планируем провести отбор [заявок] на субсидии, направленные на докапитализацию Фондов развития промышленности [субъектов]. Мы договорились, что регион полноценно подготовится к подаче заявки и мы, конечно, заинтересованы в ее поддержке", - сказал Мантуров.

По его словам, промышленный потенциал в Мордовии достаточно высок. "2020 год Мордовия закончила с плюсом в 4% [по обрабатывающей промышленности], что существенно выше среднего показателя по стране. Есть перспектива по электротехническому направлению, это же касается и стройматериалов. Мало направлений, где у Мордовии отсутствует потенциал", - отметил Мантуров.

В пятницу министр принял участие в открытии новой линии по производству готовых лекарственных средств в ампулах на заводе "Биохимик" компании "Промомед". По его словам, на ней будут производиться в том числе востребованные в лечении коронавируса антикоагулянты эноксапарин натрия и надропарин кальция. Выход линии на полную мощность позволит удовлетворить потребности РФ без зарубежных закупок, отметил Мантуров.

Также он посетил предприятие "ВКМ-Сталь", где в 2020 году завершился первый этап модернизации литейного производства. Сейчас здесь планируют расширение мощностей по производству мелкого и среднего литья, что позволит создать порядка 500 рабочих мест. Выход на проектную мощность запланирован в 2024 году, объем инвестиций - 3,7 млрд рублей.