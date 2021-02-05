Тульские власти презентовали инвесторам более 80 объектов для вложения капитала

ТАСС, 5 февраля. Власти Тульской области презентовали инвесторам в рамках проекта "Инвестиционный магазин" более 80 вариантов вложения капитала. Особое внимание уделено развитию туризма, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В творческом индустриальном кластере "Октава" состоялась презентация объектов для инвестирования "Инвестиционный магазин". Гостям были представлены проекты в промышленности, сельском хозяйстве, культуре, в том числе реализуемые с помощью государственно-частного партнерства, всего более 80 объектов", - говорится в сообщении.

В этом году мероприятие прошло под названием "Инвестиции как искусство", все проекты экспонировались в зале на мольбертах и были выполнены на полотнах в технике супрематистов. "Наша задача - сделать 2021 год успешным, поэтому экономический блок правительства региона подготовил несколько системных предложений не только в Туле, но и для малых городов", - приводит слова первого заместителя губернатора Вячеслава Федорищева пресс-служба.

Особое внимание в ходе презентации было уделено развитию туриндустрии. Так, председатель регионального комитета по туризму Лариса Соломатина сообщила, что сейчас все более популярным становится автомобильный туризм, поэтому в регионе подобрано несколько площадок для кемпинга и глэмпинга.

По данным пресс-службы, по итогам прошлого года в Тульскую область удалось привлечь новых инвесторов: пять компаний получили статус резидентов ТОСЭР "Алексин" и одна стала резидентом ТОСЭР "Ефремов", число резидентов в ОЭЗ "Узловая" достигло 19, общая сумма инвестиций составила 8 млрд рублей. В регионе действуют налоговые преференции, которые ранее не применялись нигде в стране. В их числе - специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0), в рамках которого инвестор получает возможность зафиксировать налоговые льготы по налогу на прибыль и имущество на срок от 15 до 20 лет.