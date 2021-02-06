СМИ: Хайнань создаст эффективную систему оценки степени надежности компаний

ХАЙКОУ, 6 февраля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в ближайшее время создаст эффективную систему оценки степени надежности коммерческих организаций, которая позволит минимизировать риски и существенно улучшить атмосферу для бизнеса. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

Как уточнила местная администрация, ключевым критерием при осуществлении контроля за компаниями станет их кредитный рейтинг. Власти планируют повышать качество деловой среды Хайнаньского порта свободной торговли при помощи стимулирующих мер, а также наказаний. Одновременно правительство будет вести работу над усовершенствованием правовой базы, способствовать интернационализации проектов, устранять негативные факторы, препятствующие нормальному ведению бизнеса и международному экономическому сотрудничеству.

По данным портала, компетентные государственные органы провинции намерены отслеживать выполнение обязательств предприятиями, работающими на Хайнане. Ожидается, что тем самым власти смогут привлечь больше крупных инвесторов, создать еще более привлекательные условия для наращивания торгово-экономического сотрудничества.

Результаты оценки надежности компаний будут рассылаться государственным учреждениям, финансовым организациям, отраслевым ассоциациям и прочим компетентным структурам. Контроль прежде всего затронет городское планирование, туризм, фармацевтику и пищевую промышленность, медицину и здравоохранение, сферу услуг по уходу за пожилыми людьми. Основное внимание планируется уделять налоговой прозрачности, производственной безопасности и качеству реализуемых проектов, соблюдению прав интеллектуальной собственности, а также кредитоспособности коммерческих организаций.

В случае признания компании неблагонадежной она автоматически лишится права осуществлять деятельность в соответствующих отраслях и взаимодействовать с прочими участниками рынка.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.