Белорусское правительство утвердило порядок ввода БелАЭС в эксплуатацию

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии своим постановлением утвердил положение о порядке приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков БелАЭС. Документ опубликован на Национальном правовом портале в субботу.

Документ в том числе определяет перечень из 10 госорганов и организаций, которые будут выдавать заключения при приемке станции в эксплуатацию. В частности, в их число вошли специализированная инспекция Департамента контроля и надзора за строительством Госкомитета по стандартизации, органы санитарного надзора, Госпромнадзор, органы пожарного надзора, Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды, государственная инспекция труда, органы энергетического и газового надзора, главное управление командующего внутренними войсками, ГАИ. "Председателем приемочной комиссии является заместитель министра энергетики, курирующий вопросы ядерной энергетики, а его заместителем - гендиректор государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго", - сказано в документе.

Госорганы и организации из перечня, утвержденного постановлением, будут направлять своих представителей в комиссию. Документом определены функции комиссии, ее права. В частности, основными функциями являются проверка готовности пускового комплекса блока АЭС к безопасной эксплуатации, оценка соответствия требованиям ядерной, радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности. Приемочная комиссия имеет право назначать в случае необходимости дополнительные испытания отдельных конструкций, сооружений, а также систем и оборудования. Акт приемки должен быть утвержден постановлением Совмина в течение 10 дней со дня его подписания всеми членами приемочной комиссии.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). 21 декабря Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска, после чего Госатомнадзор выдал разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. Это финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу. 2 февраля Минэнерго сообщило, что первый энергоблок БелАЭС выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй - в 2022 году.