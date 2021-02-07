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Власти Кубы сняли ограничения на некоторые виды деятельности для самозанятых

По данным газеты Granma, причинами реформы стал экономический спад во время пандемии и блокада со стороны США

ГАВАНА, 7 февраля. /ТАСС/. Руководство Кубы приняло постановление, которое подразумевает отмену ряда ограничений на работу самозанятых граждан в стране. Об этом в субботу сообщает газета Granma.

Отмечается, что мера подразумевает отмену фиксированного списка видов предпринимательской деятельности, разрешенных для частных лиц. Ранее для ведения разрешенной частной экономической деятельности необходимо было получать лицензию под конкретный ее тип. Частично или полностью ограничены будут 124 вида деятельности, которые не разрешены законодательством республики. Детальное разъяснение нововведений власти обещают дать в ближайшее время.

По данным властей, самозанятыми официально в настоящий момент являются около 600 тыс. кубинцев, что составляет 13% работающих в стране. Причинами реформы, по заявлениям представителей власти, стал экономический спад во время пандемии и блокада со стороны США.

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