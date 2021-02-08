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Объем офшорной торговли на Хайнане в 2020 году увеличился в 10 раз, до $1,8 млрд

В управлении финансового контроля провинции уточнили, что 88% от этой суммы приходится на сентябрь - ноябрь

ХАЙКОУ, 8 февраля. /ТАСС/. Объем офшорных торговых сделок южнокитайского острова Хайнань в 2020 году превысил $1,8 млрд, увеличившись в 10 раз. Об этом заявил представитель управления финансового контроля провинции Дин Юйлун.

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"Объем сделок, заключенных при осуществлении международной офшорной торговли нового типа на Хайнане за минувший год вырос в 10 раз, превысив $1,8 млрд", - сообщил он на пресс-конференции.

Как уточнил чиновник, 88% от этой суммы приходится на сентябрь - ноябрь. "Это в 41 раз больше, чем за те же четыре месяца в 2019 году. Динамика, действительно, впечатляет", - добавил он.

По словам Дин Юйлуна, хайнаньские власти активно стимулируют предприятия, занимающиеся офшорной торговлей, прежде всего за счет инструментов налоговой политики. Он также отметил, что, согласно правительственному плану, в 2021 году соответствующий показатель должен увеличиться более чем на 60%, до $3 млрд.

Как следует из официальных подсчетов, благодаря такой форме внешнеторговой деятельности, которая предусматривает упрощение правил корпоративной отчетности, с каждых 10 млрд юаней (около $1,5 млрд по текущему курсу), зафиксированных в ходе заключения сделок, только за счет подоходного налога компании на Хайнане имеют возможность сократить издержки примерно на 24 млн юаней ($3,7 млн).

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу развития Хайнаньского порта свободной торговли, в соответствии с которой к 2025 году на острове должен быть окончательно сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста. Ожидается, что благодаря новым методам, многие из которых внедряются в Китае впервые, провинция сможет выполнить целый ряд ключевых социально-экономических задач, необходимых для создания на юге страны нового мощного финансово-экономического центра. Предполагается, что к 2035 году максимально усилятся как хозяйственный, так и инновационный потенциал этого региона, и он станет одним из самых привлекательных мест для международных инвесторов.

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