Москва увеличила расходы на социальные программы в 2020 году на треть

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Расходы на социальные программы Москвы в прошлом году увеличились на 32,6% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента финансов.

"Кассовое исполнение расходов по итогам 2020 года превысило 3 трлн рублей. Больше половины расходов бюджета - 50,4% или 1 трлн 514,6 млрд рублей - направлены на исполнение трех городских социальных программ: "Социальная поддержка жителей Москвы", "Столичное образование" и "Столичное здравоохранение". Это на 32,6% больше, чем в 2019 году", - сообщили в пресс-службе.

Так, на госпрограмму "Социальная поддержка жителей города Москвы" из бюджета столицы в прошлом году направили 590,9 млрд рублей, на 21% больше, чем в 2019 году. С 1 января 2020 года были проиндексированы социальные выплаты семьям с детьми и гражданам старшего поколения, установлены новые ежемесячные выплаты жителям города, в том числе на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей.

"В период действия ограничительных мер значительно увеличены ассигнования на предоставление поддержки жителям города. За счет городского и федерального бюджетов в Москве осуществлялись ежемесячные стимулирующие выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающим услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", - подчеркнули в департаменте.

Так, были выделены дополнительные ассигнования на выплату единовременной материальной помощи москвичам старше 65 лет и горожанам с хроническими заболеваниями, находящимся на самоизоляции. Для них организовали доставку продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов и медицинских изделий, технических средств реабилитации силами социальных работников и волонтеров.

"Гражданам, потерявшим работу в условиях распространения коронавируса, выплачивалась региональная компенсационная выплата в целях доведения уровня материальной поддержки до 19,5 тыс. рублей в месяц. Жителям города Москвы, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставлялась адресная социальная помощь в виде денежных выплат, вещевой, продуктовой помощи и товаров длительного пользования", - отметили в пресс-службе.

Обязательства перед москвичами

В соответствии с программным принципом формирования и исполнения бюджета 94,7% всех расходов или 2 трлн 846,1 млрд рублей направлено на финансирование государственных программ города Москвы, уточнили в пресс-службе столичного департамента финансов.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции в 2020 году продолжилась реализация ключевых мероприятий государственных программ города. Все социальные обязательства перед москвичами выполнены в полном объеме. Дополнительные средства были направлены на борьбу с пандемией, поддержку бизнеса и жителей города", - отметила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, чьи слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что исполнение адресной инвестиционной программы в части объектов здравоохранения, развития метрополитена и строительства других объектов непрерывного цикла не останавливалось даже в период действия ограничительных мер.

"Вместе с тем от части мероприятий пришлось отказаться или перенести их реализацию на более поздний срок. Устойчивость бюджетной системы Москвы сохранена", - заключила Зяббарова.