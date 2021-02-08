Применение технологий ОПК в нефтегазовой отрасли обсудят 11-12 февраля в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 8 февраля /ТАСС/. Вопросы использования научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли обсудят на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" 11-12 февраля 2021 года. Лидеры отраслей, ученые и чиновники познакомятся с актуальными задачами нефтегазовой отрасли, а также определят возможные модели межотраслевого взаимодействия на совещании под руководством вице-премьера РФ Юрия Борисова.

По инициативе Ассоциации нефтегазосервисных компаний 11-12 февраля 2021 года состоится выездное межотраслевое мероприятие на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Участники мероприятия смогут ознакомиться с производственными возможностями ОПК и запросами нефтегазовой отрасли в технологических решениях на ближайшую перспективу, обсудить и выработать оптимальные модели взаимодействия.

В первый день мероприятия планируется провести технологические сессии крупнейших нефтегазовых компаний. Также будет представлен уникальный центр испытаний подводных добычных технологий АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Главным событием второго дня мероприятия станет межведомственное совещание под руководством вице-премьера РФ Юрия Борисова, в котором примут участие руководители предприятий ТЭК и ОПК, представители федеральных органов исполнительной власти.

В ходе совещания планируется обсудить возможные модели взаимодействия российских ТЭК и ОПК.

В этом году отраслевые дни организованы при поддержке аппарата зампредседателя правительства РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Тюменской области. Индустриальным партнером и соорганизатором мероприятия выступает АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Оператором мероприятия является Ассоциация нефтегазосервисных компаний-управляющая компания Нефтепромышленного кластера.

С подробной программой форума и его ходом можно ознакомиться на страницах соцсетей организаторов и на сайте https://oilgasforum.ru/. Генеральным информационным партнером форума выступает ТАСС.