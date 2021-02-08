Хайкоу сформирует ключевой кластер для развития на Хайнане порта свободной торговли

ХАЙКОУ, 8 февраля. /ТАСС/. Руководство административного центра китайской провинции Хайнань планирует в ближайшие годы сформировать передовой экономический кластер, который будет играть ключевую роль в устойчивом развитии регионального порта свободной торговли. Об этом заявил мэр Хайкоу Дин Хуэй.

"Наш город приложит все возможные усилия для создания опорной зоны Хайнаньского порта свободной торговли", - сообщил он на заседании муниципалитета. По словам чиновника, власти планируют активно содействовать усилению международной открытости города, способствовать его интернационализации.

Дин Хуэй напомнил, что для достижения этой цели местное правительство уже добилось целого ряда заметных успехов. Так, за 2020 год на долю Хайкоу приходилось более чем 32% от валового регионального продукта Хайнаня. Кроме того, город обеспечивает порядка 35% региональных инвестиций в основные фонды и свыше 42% розничных продаж провинции.

Мэр уточнил, что административный центр острова постоянно идет в авангарде, одним из первых приступая к реализации инновационных программ, в том числе в сфере офшорной торговли, при внедрении налоговых льгот, упрощении таможенных процедур и оптимизации инвестиционных проектов. Важным стимулом для экономического роста Хайкоу, как отмечается, стала генеральная программа по формированию Хайнаньского порта свободной торговли, опубликованная 1 июня прошлого года.

Согласно официальным данным, на территории города насчитывается четыре из 11 ключевых зон опережающего развития острова. В новом районе Цзяндун, который находится в его восточной части, располагаются представительства 16 компаний, входящих в список 500 наиболее конкурентоспособных коммерческих организаций мира с мощнейшей капитализацией. В этой части Хайнаня построено порядка 30 объектов, относящихся к сектору передовых технологий. Ожидается, что в течение 14-й пятилетки (2021-2025 годы) Хайкоу заметно усилит свои позиции как важный транспортно-логистический центр при реализации трансконтинентальных проектов инициативы "Один пояс - один путь" и национальной программы по продвижению сотрудничества между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.