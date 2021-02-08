Акселератор для тестирования бизнес-идей прошли почти 1,5 тыс. предпринимателей Москвы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Онлайн-акселератор МБМ, который позволяет столичным предпринимателям протестировать бизнес-идеи и найти инвесторов, в 2020 году прошли почти 1,5 тыс. человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городского департамента предпринимательства и инновационного развития.

Бесплатный проект был запущен в 2020 году учреждением "Малый бизнес Москвы", подведомственным департаменту.

"В прошлом году в Онлайн-акселераторе МБМ приняли участие 1 443 человека. По итогам первых четырех потоков программы 14 проектов из различных сфер бизнеса получили инвестиционные предложения", - сказал руководитель департамента Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

В рамках программы доступно семь образовательных модулей, касающихся разных аспектов предпринимательской деятельности. Например, разработка бизнес-идеи, поиск команды, партнеров и клиентов. В каждом модуле предусмотрено несколько видеоуроков длительностью до 10 минут. Обучение может занять от нескольких недель до двух месяцев в зависимости от стадии развития бизнес-проекта.

Финалисты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам обучения, могут представить свои проекты инвесторам. В 2020 году в их числе оказались игровой стриминг-сервис и социальная сеть любителей чтения, розничный магазин по продаже восточных товаров и языковая школа, сервис по тестированию безопасности сайтов и онлайн-подписка на книги, а также онлайн-платформы для создания чат-ботов и поиска экскурсий.

Проекты получили инвестиционные предложения от венчурных инвесторов и провели первичные переговоры, в процессе которых смогли оценить потенциал инвестиционного роста для собственного бизнеса.

В январе 2021 года стартовал пятый поток Онлайн-акселератора МБМ. В нем принимают участие 70 предпринимателей, которые поэтапно прорабатывают идею, изучают видеолекции, выполняют задания и получают обратную связь и оценки от наставников. Присоединиться к пятому потоку программы предприниматели могут до 19 марта. Инвестиционная сессия для финалистов пройдет 25 марта.