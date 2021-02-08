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Совет Думы может перенести выступление Решетникова перед депутатами на 9 февраля

"Правительственный час" с участием министра экономического развития должен был пройти 10 февраля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Совет Госдумы в понедельник обсудит вопрос о переносе "правительственного часа" с участием министра экономического развития Максима Решетникова с 10 на 9 февраля. Об этом журналистам в понедельник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы сегодня будем обсуждать этот вопрос. Не исключено, что поставим выступление Максима Решетникова на вторник", - сказал председатель палаты.

"Если фракции согласятся, то, возможно, на день раньше его заслушаем", - резюмировал он.

В январе депутаты приняли постановление о приглашении министра экономического развития РФ на заседание нижней палаты парламента 10 февраля, чтобы узнать о причинах резкого роста цен на продукты. В понедельник министр в преддверии своего выступления встретится с депутатами фракции "Единая Россия", до этого у него уже прошли встречи с фракциями ЛДПР и КПРФ.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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