Кабмин может лишить субсидий сельхозпроизводителей, выжигающих траву на своих участках

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство намерено запретить субсидировать производителей сельхозтоваров, которые выжигают сухую траву на собственной территории. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании по подготовке к пожароопасному сезону, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

"В ближайшее время - мы об этом договорились с коллегами - в правительство вносим изменения в государственную программу развития сельского хозяйства, которые будут предусматривать запрет предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям в случае, если на их земельных участках возникают пожары, несмотря на прямой запрет на выжигание сухой травянистой растительности и стерни", - сказал она.

По словам Абрамченко, выявлять нарушителей будут с помощью космомониторинга термоточек и сведений из Единого государственного реестра недвижимости.