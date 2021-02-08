Объем внешней торговли города Санья в 2020 году вырос на 77% - до $2,66 млрд

САНЬЯ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот города-курорта Санья в южной китайской провинции Хайнань по итогам прошлого года составил 17,2 млрд юаней (около $2,66 млрд), что на 76,6 % больше в годовом выражении. Об этом сообщило таможенное управление города.

По его данным, объем импорта составил 16,82 млрд юаней (порядка $2,6 млрд), что на 86,2% больше в годовом выражении. Экспорт достиг 380 млн юаней (около $58,75 млн), что на 46,4% меньше в годовом выражении.

В докладе управления сказано, что во второй половине 2020 года на фоне улучшения эпидемической ситуации объем внешней торговли населенного пункта стремительно рос. В период с июля по декабрь суммарный объем импорта и экспорта Саньи достиг 12,81 млрд юаней (около $1,98 млрд), что составляет порядка 75% от показателя за год.

По данным ведомства, Санья поддерживает торговые отношения с более чем 60 странами и регионами мира. В прошлом году объем торговли города с Евросоюзом составил 7,01 млрд юаней (порядка $1,084 млрд, около 41% от общего объема), что на 76,7% больше в годовом выражении. Объем торговли с Японией вырос в годовом выражении на 88,2%, до 2,04 млрд юаней (около $315 млн). Торговый оборот Саньи и США составил 1,56 млрд юаней, что в 1,4 раза больше по сравнению с показателем 2019 года.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.