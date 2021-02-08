Володин: зарубежные IT-компании имеют большой доход в РФ и должны соблюдать законы страны

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Зарубежные IT-компании, такие как Google и Facebook, получают в России огромные деньги за счет рекламы, они не уйдут с рынка, но их нужно заставить работать по российскому законодательству. Об этом журналистам в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос о возможном уходе данных компаний из России.

"Те же Google и Facebook получают огромные средства в нашей стране в виде дохода от рекламы. Никуда они не уйдут. Будут делать все, чтобы сохранить за собой рынок, а нам важно, чтобы они работали в рамках национального законодательства", - сказал спикер.

Он заметил, что "ряд европейских государств уже приняли решения в отношении транснациональных компаний на своей территории". В частности, власти Италии ввели правило, согласно которому реклама должна закупаться только у налоговых резидентов страны, в Германии действует закон об удалении запрещенной информации, введены крупные штрафы за игнорирование данного требования, отметил Володин.

"Россия - одна из 47 стран, входящих в Совет Европы. Это в том числе возможность использовать опыт стран Европы в рамках гармонизации законодательства", - резюмировал политик.