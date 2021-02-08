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МЭР рассчитывает, что кабмин утвердит документы по зерновому демпферу 8 февраля

Механизм зернового демпфера заработает в полном объеме во втором квартале 2021 года, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития рассчитывает, что правительство 8 февраля, в понедельник, подпишет документы, необходимые для запуска механизма зернового демпфера, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании президиума фракции "Единая Россия".

"Отдельно планирую рассказать [в ходе правительственного часа] о механизме зернового демпфера. Рассчитываем, что сегодня все документы необходимые будут правительством уже утверждены. И соответственно завтра можно будет об этом говорить как о состоявшемся факте", - сказал он.

Решетников добавил, что этот механизм в полном объеме заработает уже во втором квартале этого года.

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РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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