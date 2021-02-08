Кабмин продлит программу льготного кредитования для аграриев после 2023 года

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ продлит программу льготного кредитования для сельхозпроизводителей после 2023 года. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения молочного завод "Тамбовский" в Адыгее.

"Очень хорошо, что вы это используете, для этого, собственно говоря, программа и была написана. Я точно знаю, что мы собираемся продлевать", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос работников предприятия о том, будет ли продлеваться данная программа после 2023 года.

По словам премьера, в данный момент рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств на поддержку сельхозпроизводителей.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который сопровождал главу кабмина, отметил, что льготное кредитование - это один из самых эффективных механизмов поддержки инвестиционной деятельности. "И мы будем, конечно, это продвигать", - сказал министр.

Мишустин подчеркнул, что мерами поддержки могут воспользоваться любые аграрии, главное, правильно оформлять заявку.