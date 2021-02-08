Акции "М.Видео" в ходе торгов на Мосбирже растут более чем на 8%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций "М.Видео" на Московской бирже растет на 8,52% к отметке закрытия предыдущих торгов, до 795 рублей за акцию, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 14:26 мск, котировки компании замедлили рост до 7,08%, бумаги торговались на уровне 784,5 рубля за акцию.

Рост стоимости бумаг происходит в отсутствие новостей.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - крупнейшая компания, объединяющая бренды на рынке бытовой техники и электроники. По состоянию на 30 июня 2020 года группа объединяет 532 магазинов под брендом "М.Видео" (включая 20 под суббрендом m_mobile), 505 магазинов под брендом "Эльдорадо" в более чем 250 городах Российской Федерации.