В Москве выручка баров выросла на треть после возобновления работы в ночное время

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Выручка баров в Москве в первые выходные после снятия ограничений на работу после 23:00 выросла на треть, а ресторанов - почти на 10%. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В первую очередь мы видим изменения в сфере общественного питания (после частичного снятия ограничений по коронавирусу), это касается как ресторанов, так и баров. <...> В первые выходные после снятия ограничений рост выручки ресторанов составил порядка 10%, а у баров выручка выросла почти на треть", - сказал Ефимов.

По его словам, это восстановительный спрос, так как специалисты наблюдают подъем спроса с первых выходных после отмены. Изменился также и средний чек заведений общественного питания, он вырос на 5-7%.

Заммэра добавил, что в Москве отмечается хорошая динамика относительно показателей прошлого года. В январе 2021 года рост оборота торговли составил в 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Наибольший рост зафиксирован в непродовольственной торговле. Объем реализации в магазинах непродовольственных товаров вырос на 36%.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг, сообщил ТАСС, что доход развлекательных заведений Москвы в первые выходные после снятия запрета на работу по ночам увеличился с 30% до 70% от уровня, наблюдавшегося до пандемии.

По его словам, на данный момент в столице работают 68 ночных клубов. Большая часть из них открылась в первые выходные после снятия ограничений.