РЖД планируют продать свою долю в "Аэроэкспрессе" в 2021 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. РЖД в 2021 г. рассчитывают продать свою долю в "Аэроэкспрессе" (холдинг владеет 25% акций компании). Об этом журналистам сообщил первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов.

"Получим директиву и будем продавать в ближайшее время", - сказал он, отвечая на вопрос о продаже акций "Аэроэкспресса" в 2021 г.

"Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла - Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания основана в 2005 году.