Зерновой союз просит не ужесточать ограничения на экспорт зерна из России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский зерновой союз обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не ужесточать меры по ограничению экспорта зерна из России. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил президент союза Аркадий Злочевский.

"Меры, которые предприняты, крайне негативно скажутся на нашем производственном потенциале, и именно эту проблему мы хотим поставить во главу угла, и именно на эту тему мы подготовили обращение президенту", - сказал он.

По словам Злочевского, запланированное введение плавающей пошлины на вывоз зерна из России приведет к убыткам сельхозпроизводителей. "Нам в фундамент следующего урожая придется заложить себестоимость в районе 9,5-10 тыс. рублей за тонну пшеницы. При нормальных погодных условиях. если из текущей цены мировой вычесть все затраты на логистику, перевалку, транспортировку, сертификаты и прочие процедуры, и вытащить из этого стоимость пошлины, то из текущей цены $285 за тонну мы получаем цену, которая достанется крестьянину - в районе 9 тыс. рублей. Это уже ниже себестоимости, которую пшеница нам образует", - пояснил глава союза.

Таким образом, уже при пошлине в размере €50 за тонну сеять пшеницу становится невыгодным, считает Злочевский.

В связи с этим аграрии планируют пересматривать план на посевную кампанию и менять вектор севооборота. "Понятно, что одномоментно это сделать невозможно, но сокращение посевных площадей уже даже под яровым севом в текущих условиях нам практически обеспечено. В таких условиях нам стоит рассчитывать только на те озимые, которые отсеяны в рекордном объеме - мы больше 19 млн га отсеяли озимых осенью прошлого года. Это и есть фундамент для следующего урожая", - подчеркнул Злочевский

С 1 марта по 30 июня вывозные пошлины на пшеницу из России составят €50 за тонну (с 15 февраля до 1 марта - €25 за тонну). С 15 марта по 30 июня также устанавливаются пошлины на кукурузу - €25 за тонну, на ячмень - €10 за тонну. При этом речь идет о поставках в пределах квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых свыше квоты будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну. Со 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между в $200 и ценой контракта.