Володин призвал создавать условия для более активного сотрудничества бизнеса РФ и Ирана

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник после встречи с председателем Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммадом Багером Галибафом призвал создавать как можно больше условий для совместной работы российского и иранского бизнеса.

"Нам надо переводить диалог в конкретную плоскость, в развитие отношений в сфере энергетики, сельского хозяйства, транспорта, как можно больше создавать условий для того, чтобы бизнес России и Ирана активно взаимодействовал, чтобы рождались новые проекты", - сказал Володин журналистам по итогам встречи.

По словам председателя Госдумы, уже сегодня необходимо начинать подготовку к проведению заседания комиссии высокого уровня парламентов России и Ирана, чтобы до середины года парламентарии могли бы собраться в республике "с приглашением представителей бизнеса и исполнительной власти". Спикер Госдумы также указал на необходимость восстановления торговых связей, пострадавших от последствий пандемии.

Володин отметил, что Москва и Тегеран видят, "какой вред наносят санкции и торговые войны". По его словам, против России, Ирана и Китая США ведут торговые войны открыто, в то время как по отношению к Европе они идут в закамуфлированном виде. "Мы видим, что происходит на энергетическом рынке, где Соединенные Штаты Америки пытаются продвинуть свой дорогой газ на рынке Европы, чтобы заменить дешевый российский газ. Это та же торговая война", - сказал Володин.

Председатель Госдумы в связи с этим назвал неприемлемой "позицию ряда стран - США, Евросоюза - когда они препятствуют распространению новых лекарств, вакцины". Галибаф со своей стороны сообщил, что в Иране уже началось применение российской вакцины от коронавируса.

Мохаммад Багер Галибаф прилетел в Москву в воскресенье, это его первая зарубежная поездка в должности председателя Меджлиса. Он возглавляет парламентскую делегацию, прибывшую по официальному приглашению председателя Госдумы. Галибаф пробудет в России с 7 по 9 февраля.