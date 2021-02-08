Омбудсмен рекомендовала соединить маркетплейс о банкротстве с существующим госреестром

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Торговую площадку, на которой будет размещаться информация об имуществе, продаваемом в рамках процедур о банкротстве, необходимо интегрировать в действующий Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, чтобы сократить финансовую нагрузку для бизнеса и государства. Такое мнение высказала в понедельник ТАСС общественный омбудсмен по вопросам банкротства Наталья Коцюба.

Замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Константин Чекмышев ранее в интервью газете "Ведомости" сообщил, что ведомство выступает с идей создать маркетплейс по банкротству. Порядок назначения оператора торговой площадки будет определяться правительством РФ, однако им сможет стать и негосударственный орган.

"Замысел однозначно хороший. Информация обо всем продаваемом имуществе в процедурах банкротства в одном месте - в простом и доступном виде для покупателей - очень нужна. Но ведь сегодня уже работает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, по закону вся информация о формировании и реализации конкурсной массы размешается именно там. Лучше доработать его функционал в соответствии с правильными идеями ФНС", - сказала Коцюба, комментируя инициативу ведомства.

По ее словам, дублирование информации в маркетплейсе "выльется в дополнительную административную и финансовую нагрузку, так как сведения о банкротстве размещаются за плату, а их надо будет отправлять сразу в два ресурса". Кроме того, на создание маркетплейса с нуля потребуются дополнительные бюджетные средства.