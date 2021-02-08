Совет Думы перенес на 9 февраля выступление главы Минэкономразвития

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Решетников выступит перед депутатами Госдумы с информацией о причинах резкого роста цен на продукты 9 февраля, а не 10 февраля, как планировалось ранее. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам Совета Думы.

"Перед депутатами завтра выступит министр экономического развития Решетников. Предварительно предполагалось, что это будет в среду, но сочли возможным сделать это даже пораньше, завтра. Он уже практически по всем фракциям прошел, со всеми встретился, так что завтра с этого начнется заседание", - рассказал он.

Ранее Госдума уже переносила выступление министра - она планировала заслушать Решетникова 20 января, однако по просьбе правительства дата была скорректирована.

Согласно постановлению, принятому нижней палатой парламента, депутаты намерены заслушать Решетникова по вопросу поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, а также о причинах резкого роста цен на продовольственные товары и мерах, направленных на выполнение требований закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

Согласно закону, принятому Госдумой 23 декабря, правительство наделяется полномочиями по госрегулированию цен на социально значимые товары.