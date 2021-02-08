Аграрии в рамках зернового демпфера смогут компенсировать до 50% затрат на производство

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сельхозпроизводители РФ в рамках механизма зернового демпфера смогут компенсировать до 50% затрат на производство. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"За счет господдержки участники рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство продукции", - сообщили в пресс-службе правительства РФ. Средства на субсидии производителям пшеницы, ржи, кукурузы, кормового ячменя поступят от экспортных пошлин на сельхозпродукцию.

Со 2 июня такие пошлины станут гибкими, их размер будет определяться исходя из цены зерновых на мировом рынке. Новая формула расчета также утверждена постановлением правительства. Пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Механизм регулирования экспорта зерна будет действовать также на ячмень и кукурузу, для этих культур порог пошлины будет установлен в размере $185 за тонну.

"Субсидии регионам будут распределяться исходя из обьема произведённой продукции. Размер ставки субсидии аграриям утвердят власти регионов. В целом механизм зернового демпфера должен создать долгосрочные понятные условия для работы зерновой отрасли и привлечь туда дополнительные инвестиции", - говорится в сообщении на сайте кабмина.