Нижегородские аграрии показали лучший результат по производству молока с 1996 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 февраля. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Нижегородской области произвели более 641 тыс. молока, что является лучшим показателем за последние 24 года. Об этом журналистам в понедельник сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Молочная отрасль продолжает наращивать объемы производства. По итогам 2020 года в хозяйствах всех категорий произведено 641,8 тыс. тонн молока - это лучший результат за последние 24 года", - пояснил Никитин.

По словам главы региона, абсолютными лидерами по этому направлению стали Дальнеконстантиновский, Пильнинский и Бутурлинский районы. "В 2020 году производство молока выросло в 31 районе Нижегородской области. В тройке лидеров - Дальнеконстантиновский район с годовым объемом производства молока в 49,1 тыс. тонн молока, Пильнинский район - 48 тыс. тонн и Бутурлинский район - 36,3 тыс. тонн", - добавил Никитин.

Губернатор также отметил, что для нижегородских производителей действует система льготного кредитования, которая позволяет снизить финансовую нагрузку на предприятия. В 2021 году власти региона планируют направить более 1,6 млрд рублей на развитие животноводческих хозяйств региона, что на 15% выше, чем в 2020 году.