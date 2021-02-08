Мантуров 19-22 февраля посетит ОАЭ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 19-22 будет находиться с визитом в ОАЭ, где посетит международную выставку вооружений и военной техники IDEX-2021. Об этом сообщил в понедельник ТАСС посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

"Со стороны России состоится визит министра промышленности и торговли России господина Мантурова. Он примет участие в выставке IDEX в Абу-Даби с 19 по 22 февраля. У него будет несколько встреч с высокопоставленными лицами ОАЭ", - сказал дипломат.