Росреестр предложил наладить в России вовлечение в оборот заброшенных садовых участков

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Росреестр разработал законопроект, который совершенствует регулирование общественных отношений в сфере садоводства и огородничества. Предлагаются меры по вовлечению в хозяйственный оборот заброшенных садовых земельных участков.

Документ в понедельник опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Одной из наиболее часто отмечаемых гражданами проблем является вовлечение заброшенных садовых и огородных земельных участков, неиспользуемых садоводами и огородниками по целевому назначению в соответствии с разрешенным использованием. Такие участки зарастают бурьяном и сорняками, создают пожароопасную обстановку, с них не платятся взносы", - говорится в пояснительной записке.

Росреестр предложил закрепить за правительством полномочия "по установлению признаков неиспользования садовых и огородных земельных участков по целевому назначению или их использования с нарушениями.

Председателю товарищества предлагается дать право "обратиться в орган государственного земельного надзора или орган муниципального земельного контроля с информацией об использовании садовых или огородных земельных участков с нарушением указанных требований в целях инициирования проведения внеплановой проверки".

Электронное голосование и размер взносов

Законопроект также предусматривает возможность электронного голосования на общем собрании членов товарищества. Это повысит оперативность принятия решений и снизит затраты на их проведение, уверены в ведомстве. Предусматривается право органов государственной власти и местного самоуправления создавать и модернизировать информационные системы для электронных голосований садовых товариществ.

Еще одна поправка в законодательство связана с определением размеров взносов членов товарищества. Сейчас предусмотрены два варианта: в равных долях для всех членов товарищества либо для отдельных членов товарищества в зависимости от объема принадлежащего им имущества. Росреестр считает такой подход несправедливым, так как из-за него происходит необоснованное перераспределение бремени содержания имущества общего пользования товарищества в отношении отдельных членов товарищества и возникают спорные ситуации.

"Предлагается не ограничивать граждан в возможности установления различных подходов к формированию размера взносов, наделив товарищества правом самостоятельно устанавливать правила определения размера взносов в уставе товарищества, предусмотрев при этом основные условия определения таких взносов", - говорится в пояснительной записке.

Росреестр также предлагает упростить процедуру оформления права общей долевой собственности на садовые земельные участки общего назначения. Предлагается исключить требования о необходимости согласия всех собственников садовых или огородных земельных участков при принятии общим собранием такого решения.

Включение садовых участков в населенные пункты

Законопроект предлагает установить возможность передачи имущества общего пользования на территории садоводства или огородничества в собственность ресурсоснабжающих организаций.

Принимая во внимание возможность жилищного строительства на садовых участках и, соответственно, возможность постоянного проживания, в законопроекте закрепляются полномочия регионов по установлению критериев, при соблюдении которых территория садоводства может быть включена в границы населенного пункта либо в границах такой территории может быть образован новый населенный пункт. Это позволит исключить существующую правовую неопределенность в части оснований для инициирования указанной процедуры.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с предложением включить садоводства в понятие "сельские территории" для развития загородного домостроения. По его мнению, включение садоводств в понятие "сельские территории" расширит сферу действия госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий, что "позволит миллионам граждан РФ развивать загородное домостроение".