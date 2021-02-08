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Кабмин утвердил перечень федеральных институтов инновационного развития

По данным Минэкономразвития, основной целью институтов развития является преодоление "провалов рынка" для решения задач, которые не могут быть оптимально реализованы рыночными механизмами

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень федеральных институтов инновационного развития, в который вошли 11 организаций. Распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

В список вошли: ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Росинфокоминвест, Роснано, Российская венчурная компания, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, ВЭБ.РФ, Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, Российский фонд развития информационных технологий, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

По данным Минэкономразвития, основной целью институтов развития является преодоление "провалов рынка" для решения задач, которые не могут быть оптимально реализованы рыночными механизмами, для обеспечения устойчивого экономического роста и диверсификации экономики. Институты развития выступают в качестве катализатора частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики и создают условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ предприятиям, функционирующим в приоритетных сферах экономики, к необходимым финансовым и информационным ресурсам.

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