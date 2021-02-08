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"Совфрахт" видит возможность снятия санкций США с компании, но не намерена признавать вину

Ранее Минюст США обвинил сотрудников фирмы в нарушении санкций и поставках авиатоплива в Сирию в обход запретов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Крупная транспортно-экспедиторская компания России "Совфрахт" видит вероятную возможность для снятия с компании санкций Минюста США, который обвинил сотрудников фирмы в нарушении санкций и поставках авиатоплива в Сирию в обход запретов, но процесс потребует существенных финансовых затрат. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил глава компании Дмитрий Пурим.

"Я думаю, что такая возможность, скорее всего, есть, но это сопряжено с очень дорогими затратами на оплату адвокатов, на выплату огромных штрафов и на признание вины. Обязательное условие снятия санкций - признание вины. Мы считаем, что нашей вины нет, что мы под санкции попали, выполняя поручения правительства, поэтому позиция и наша, и адвокатов, что мы обладаем статусом суверенного иммунитета, эту позицию отстаиваем. Настолько, насколько хватит наших денег, сил и здоровья, будем ее отстаивать", - сказал Пурим.

Министерство юстиции США в июне 2018 года предъявило обвинения пяти сотрудникам "Совфрахта" за поставки авиатоплива в Сирию в нарушение санкций, введенных американскими властями в отношении Дамаска. Им вменяется в вину "сговор с целью обойти американские экономические санкции в отношении Сирии, а также осуществление денежных переводов в Сирию в долларах без получения на то разрешения Министерства финансов США".

В конце 2019 года Пурим в разговоре с ТАСС пояснял, что власти США требовали от "Совфрахта" или уплатить штраф, или свернуть деятельность в "санкционных областях", оба варианта представлялись для компании невыполнимыми.

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