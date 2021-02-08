Товарооборот между Аргентиной и Россией в 2020 году снизился на 25%

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 февраля. /ТАСС/. Товарооборот между Аргентиной и Россией в условиях пандемии в 2020 году снизился на 25%, однако обе стороны надеются на изменение ситуации. Об этом сообщил в понедельник посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Наш товарооборот, по предварительным оценкам, снизился на 25%. Хотя в 2018 году были зарегистрированы рекордные цифры и рост, и этот показатель сохранялся в 2019 году. Конечно, это снижение никого не устраивает: ни аргентинцев, ни нас", - сказал дипломат.

Феоктистов также сообщил, что обсуждал сотрудничество между странами с министром экономики Аргентины Мартином Гусманом. "Министр интересовался всеми большими проектами, которые у нас на столе, и обещал создать специальную рабочую группу, которая займется изучением всех этих вопросов и их продвижением", - сказал посол. По его словам, среди этих проектов - ядерная энергетика, железные дороги и межбанковское сотрудничество.

"От администрации президента Аргентины мы слышим заверения, что было бы важно подкрепить настрой на укрепление стратегического партнерства реализацией двух-трех проектов, которые бы символизировали, что страны не только на политическом уровне констатируют нацеленность, но и на практике продвигают конкретные вещи", - отметил Феоктистов.

Как отметил российский посол, руководство аргентинской государственной нефтегазовой компании YPF также демонстрировало заинтересованность в развитии контактов с Россией. "В ходе недавней встречи исполнительный директор YPF говорил мне, что Аргентина очень заинтересована в приходе иностранных партнеров, и российских в частности, на аргентинский нефтегазовый рынок, в котором есть огромные ниши на миллиарды долларов", - сказал он.