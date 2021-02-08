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"А-Проперти" сообщила, что договорилась о приобретении группы "Сибантрацит"

По условиям сделки, крупнейший в России производитель металлургических углей сохраняет независимость как самостоятельная компания после сделки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Компания "А-Проперти" Альберта Авдоляна подписала соглашение с группой "Аллтек" о покупке "Сибантрацита", говорится в сообщении пресс-службы "А-Проперти".

"Группа "Аллтек" подписала с компанией "А-Проперти" соглашение об основных условиях сделки продажи группы "Сибантрацит", - сказано в сообщении.

По условиям сделки, "Сибантрацит" сохраняет независимость как самостоятельная компания. Соглашением также предусмотрено, что с топ-менеджерами "Сибантрацита" будут подписаны долгосрочные контракты, предусматривающие в том числе их участие в акционерном капитале компании, отмечается в заявлении.

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