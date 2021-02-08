Власти Чехии вдвое повысили компенсации за простой бизнеса во время эпидемии коронавируса

ПРАГА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии объявило в понедельник о повышении в два раза размера финансовых компенсаций для предпринимателей, чей бизнес был полностью или частично приостановлен в связи с действующими в республике ограничениями из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил журналистам вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек.

"Правительство одобрило новую систему компенсаций бизнесменам и коммерческим компаниям, которые пострадали из-за введенных в республике мер эпидемиологической безопасности, - отметил он. - Размер финансовой компенсации для [индивидуальных] предпринимателей и руководителей фирм повышается вдвое за каждый день простоя - с 500 крон (около €20 - прим. ТАСС) до 1 тыс. крон (примерно €40 - прим. ТАСС)". Вице-премьер добавил, что коммерсанты-работодатели также будут получать по 500 крон в день за каждого наемного работника. Эти деньги должны быть использованы для выплаты зарплат рабочим и служащим, временно отстраненным от производственного процесса в связи с ограничениями.

Повышенные компенсации будут выплачиваться с февраля. При этом для их получения индивидуальные предприниматели и коммерческие компании должны обязательно подтвердить факт снижения объема реализуемых товаров или предлагаемых услуг не менее, чем на половину от показателей до начала эпидемии.

В Чехии с 5 октября прошлого года восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая 2020 года. Гостиницы и пансионы не могут принимать туристов, ресторанам и другим учреждениям общепита разрешено продавать еду и напитки исключительно навынос, закрыты клубы и фитнес-центры, а также большинство магазинов. В стране сохраняется масочный режим и действуют другие жесткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости. С 30 января въезд иностранцев на чешскую территорию разрешен только в случаях крайней необходимости.