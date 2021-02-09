МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Счетная палата считает недостаточно эффективной реализацию Водной стратегии в России: несмотря на снижение сброса сточных вод, наблюдается увеличение в этих сбросах хлоридов, нитратов, калия и фосфатов. Анализ причин показал недостаточное правовое регулирование и отсутствие межведомственной координации, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Водная стратегия для повышения качества водных экосистем была принята в 2009 году и рассчитана до 2020 года.

"Необходимо отметить, что масштаб реализуемых мероприятий явно недостаточен для реализации всех целей и задач, установленных в документах стратегического планирования. Несмотря на общее снижение сброса загрязненных сточных вод, наблюдается увеличение в этих сбросах таких загрязняющих веществ, как хлориды, нитраты, калий и фосфаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что анализ причин неэффективности принимаемых мер показал недостаточное правовое регулирование и несогласованность основных стратегических документов. Кроме того, не определены требования приоритетности при выборе мероприятий по реабилитации водных объектов региональных программ. В частности, не учитывается степень загрязнения, класс качества воды и назначения водного объекта.

"Снижает эффект от проводимых работ и отсутствие межведомственной координации. Так, реабилитационные мероприятия по очистке водных объектов должны проводиться одновременно с модернизацией очистных сооружений и снижением объемов сбросов в водоемы. Однако на практике, как правило, происходит по-другому: указанные мероприятия между собой либо не синхронизированы, либо проводятся не в полном объеме", - поясняет Счетная палата.

Еще один фактор, снижающий эффективность реабилитационных мероприятий, - отсутствие качественного мониторинга негативного воздействия сбросов на водные объекты. Как показал анализ, на начало 2020 года более 1,8 тыс. очистных сооружений в стране не было оборудовано средствами учета и контроля сточных вод.