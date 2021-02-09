Эксперты считают, что рынок акций в РФ имеет достаточный потенциал для продолжения роста

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Фондовый рынок, как российский, так и глобальный, имеет достаточный потенциал для продолжения роста, полагают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, отечественные индексы и курс рубля закончат неделю укреплением, однако практически любая негативная новость может привести к распродажам.

Рынок акций РФ в понедельник продолжил рост вслед за западными площадками и ценами на нефть. Так, индекс Мосбиржи продолжает приближаться к отметке в 3 500 пунктов, рубль укрепляется к основным валютам при поддержке цены за баррель Brent, преодолевшей отметку в $60.

"Рынки растут благодаря тому, что экономика западных стран показала высокую адаптивность к эпидемии. Большинство отчетов по выручке и прибыли компаний, которые были представлены в последние недели, лучше прогнозов. Более того, большинство компаний закладывает сохранение динамики и не видит рисков ни стагнации, ни тем более рецессии", - сказал аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Оказались выше ожиданий и данные по макроэкономике: росту производства, спроса, рынку труда, добавил эксперт. В дополнение к этому играет фактор успешного продвижения "Плана Байдена" - ожидание еще $1,9 трлн денежных вливаний увеличивает спрос на акции не только внутри США, но и за их пределами.

Поддерживает позитивный настрой и прогресс вакцинации в некоторых странах, добавил руководитель отдела по инвестиционному консультированию Тинькофф Инвестиции Кирилл Комаров.

Что может сбить позитивный настрой

Поводом для коррекции на рынках может стать практически любая новость, отметил Емельянов. "Среди крупных институциональных инвесторов есть консенсус на рынке, что очередная ребалансировка в портфелях назрела еще два месяца назад, и они ждут удобного момента, чтобы это сделать", - сказал он.

То, что приход коррекции на рынок в ближайшие недели более вероятен, чем ее отсутствие, считает и эксперт "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. "С учетом того, что рынок находится на максимумах, коррекция, конечно, удивления не вызовет", - добавил он.

Триггером к началу коррекции в бумагах компаний РФ может послужить в том числе обострение темы санкций, пояснила руководитель отдела анализа акций "Финам" Наталья Малых. "Отношения России с западными странами ухудшились в последнее время после ареста Навального, и Европа и США могут прибегнуть к ужесточению санкционного режима", - отметила она.

Тем не менее, рынок на время может лечь в боковой тренд, ожидая, пока реальный сектор экономики подтянется за фондовым рынком, сказал Емельянов, добавив, что продолжение ралли сейчас выглядит наименее вероятным.

IT-сектору расти некуда

В предстоящие месяцы в целом лучше рынка будут чувствовать компании малой и средней капитализации, а также циклические бумаги, считает Емельянов. "IT-сегмент, скорее, возьмет паузу. Снижаться могут отдельные перегретые бумаги технологического и биотехнологического секторов", - добавил он.

Помимо части акций IT-сектора в перекупленном состоянии находятся и некоторые компании зеленой энергетики, электромобилей, отметил руководитель отдела по инвестиционному консультированию Тинькофф Инвестиции Комаров. "Несмотря на большие перспективы, соотношение риска и доходности в этих секторах сейчас довольно плохое - на наш взгляд слишком сильный интерес со стороны частных инвесторов и общественности формирует пузыри в этих бумагах", - сказал он.

Альберт Короев добавил, что перспективы снижения негативных эффектов пандемии могут провоцировать ротацию из технологического сектора в цикличные сектора.

Прогноз по индексу Мосбиржи и рублю

В "Фридом Финанс" к концу недели прогнозируют индекс Мосбиржи в диапазоне 3 500-3 550 пунктов. В "Финам" не исключили, что на этой неделе индекс Мосбиржи может поставить новые рекорды в районе 3 550-3 600 пунктов.

По оценкам "Фридом Финанс" курс доллара к рублю закончит неделю в коридоре 73-73,5 руб., "Финам" - на уровне 74,0-76,0 руб.

"С одной стороны, высокие цены на нефть и аппетит к риску будут поддерживать спрос на российскую валюту. В то же время следует иметь в виду фактор возможных санкций в отношении России, который может существенным образом ослабить рубль", - отметила аналитик "Финам" Анна Зайцева.

В свою очередь, руководитель отдела инвестиционных продуктов Тинькофф Инвестиции Премиум Евгений Дорофеев добавил, что премия за санкционный риск значительным образом ограничивает потенциал дальнейшего укрепления рубля. Однако, если негативный сценарий не будет реализован в ближайшие месяцы, рубль может начать "отыгрывать" эту премию, полагает он.