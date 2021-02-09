В Хабаровском крае снимут ограничения по времени работы кафе и ночных клубов

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края с 12 февраля отменяют ограничения по времени работы для кафе, ресторанов и ночных клубов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

"Сегодня на заседании краевого оперативного штаба по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции рекомендовано отменить с 12 февраля ранее введенные ограничения, касающиеся времени работы общепита и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий. Сейчас это допускается в период с пяти часов до полуночи", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева сообщается, что показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе постепенно снижаются. При этом сохраняются объемы тестирования, ведется масштабная кампания по вакцинации жителей. "Принимаемые шаги и дисциплинированность большинства людей в соблюдении противоэпидемических мер позволяют нам постепенно снимать введенные ранее запреты", - подчеркнул Дегтярев. Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Хабаровского края, привиты уже более 15 тыс. человек. Заболели с начала пандемии 46,4 тыс. человек, умерли 262. Ежедневно регистрируется около 200 новых случаев заболевания, в начале января фиксировалось около 300.

Несмотря на снятие ограничений по времени работы предприятий, оказывающих услуги в сфере общественного питания, работать они по-прежнему обязаны с соблюдением масочного режима и требований по рассадке посетителей.

По данным налоговых органов, которые провели инвентаризацию объектов, работающих в сфере общепита, сейчас в крае насчитывается 1 286 предприятий. Годом ранее их было около 1 600. По информации Хабаровскстата, оборот предприятий общественного питания по Хабаровскому краю в 2020 году составил 77% к уровню 2019 года. В абсолютных цифрах произошло снижение на 4,2 млрд рублей - с 19,5 млрд рублей в 2019 году до 15,2 млрд рублей в 2020 году. "Среднее снижение товарооборота по отрасли - примерно 30%. Это позволяет "оставаться на плаву", оплачивая аренду, выделяя средства на заработную плату работников и т. д., но о прибыли при этом речи не идет", - приводятся в сообщении слова зампредседателя краевого совета по предпринимательству и председателя правления краевой ассоциации рестораторов Андрея Веретенникова.