Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 74 рублей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,48%, до 73,94 рубля, курс евро - на 0,2%, до 89,4 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с 21 января 2021 года.

К 10:33 мск курс доллара находился на уровне 74,1175 рубля (-0,2%), евро снижался до 89,5450 рубля (-0,4%).

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,9% - до $61,12 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,7% и торгуется на уровне $58,25 за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи увеличился на 0,44% и достигал 3461,15 пункта, а индекс РТС - на 0,35%, до 1467,41 пункта.

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3450 пунктов впервые с 21 января 2021 года.

К 10:51 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3449,31 пункта (+0,1%), а РТС - на уровне 1465,63 пункта (+0,2%).