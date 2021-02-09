Власти Подмосковья направят более 1 млрд рублей на поддержку производства молока

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Свыше 1 млрд рублей направят аграриям в Московской области на поддержку и стимулирование производства молока. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Развитие молочной отрасли является для нас одним из приоритетов. В этом году на поддержку и стимулирование производства молока всего планируется направить аграриям Подмосковья более 1 млрд рублей, что на уровне прошлого года. На стимулирование производства молока из этих денег предусмотрено 414,3 млн. рублей", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Он добавил, что с 2020 года субсидии в регионе предоставляются не только на поддержку сельскохозяйственного производства, но и на стимулирование приоритетных подотрослей агропромышленного комплекса, в том числе и стимулирование производства молока. По его словам, такая мера позволит обеспечить стабильный прирост производства молока и будет способствовать развитию экспортного потенциала.

Также Воскресенский отметил, что основным условием предоставления финансовой поддержки является выполнение показателей результативности, заложенных в соглашениях, которые заключаются между министерством и сельхозпроизводителями.