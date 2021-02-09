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Ценные бумаги Qiwi на Мосбирже растут более чем на 6%

В моменте они достигали 867,5 рубля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ценные бумаги группы Qiwi в ходе торгов на Московской бирже росли на 6,38% и в моменте достигали 867,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 12:39 мск ценные бумаги ускорили рост до 6,62% и торговались на уровне 869,5 рубля.

О компании

Основным акционером Qiwi является сооснователь компании Сергей Солонин, ему принадлежит 65,7% голосов, банк "Открытие" владеет 13,1% голосов, глава Qiwi Борис Ким - 3,3%.

Совокупная скорректированная чистая выручка группы Qiwi по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в III квартале 2020 г. выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составила 6,6 млрд руб.

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