За 2020 год поток пассажиров в аэропорту Благовещенска снизился на 21%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта в Благовещенске Амурской области за год снизился на 21%. Реже всего услугами аэропорта жители и гости региона пользовались в апреле, сообщила пресс-служба предприятия.

"По итогам работы за 12 месяцев 2020 года общий пассажиропоток аэропорта снизился на 21% и составил 441,2 тыс. пассажиров, что меньше на 118,3 тыс. человек, чем в 2019 году. В 2020 году с начала пандемии коронавируса в апреле количество пассажиров, которых обслужили в аэропорту, снизилось на 76%, в июле ситуация начала стабилизироваться", - говорится в сообщении.

Аэропорт согласовал работу с авиакомпаниями "Уральские авиалинии", "S7", "СиЛА" и "ИрАэро". География полетов из Благовещенска включает в себя на внутренних авиалиниях круглогодичное сообщение в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Якутск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Владивосток, Красноярск, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Магадан, Красноярск и Петропавловск-Камчатский. На местных авиалиниях совершаются полеты в Зею, Октябрьский, Экимчан, Февральск, а на международных авиалиниях в аэропорты Пхукет (Таиланд), Санья (Китай) и Нячанг (Вьетнам).

"Несмотря на спад авиаперевозок, обусловленный распространением новой коронавирусной инфекции, в 2020 году аэропорт продолжил реализацию своей инвестиционной программы. <…> Приобретено семь единиц новой аэропортовой техники, включая перронный пассажирский автобус большей вместимости, пассажирский автотрап, аэродромный тягач, перронный мини-трактор, ленточный транспортер, аэродромный пожарный автомобиль, передвижной источник электропитания воздушных судов", - добавили в пресс-службе предприятия.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе, - напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 226 тыс. человек. До пандемии Благовещенск посещали до 100 тыс. туристов в год.