Mitsubishi планирует увеличить в 2021 году продажи автомобилей в России на 24%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Автоконцерн Mitsubishi планирует увеличить в 2021 году продажи в России на 24%, до 35 тыс. машин. Об этом сообщил президент и главный исполнительный директор "ММС Рус" (официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России) Осаму Иваба.

"Что касается объема продаж Mitsubishi, то мы планируем выйти на 35 тыс. автомобилей, - сказал он. - Мы занимаемся исключительно внедорожными моделями, кроссоверами. Сегменты SUV меньше подвержены конкурентности рынка по сравнению с другими. Поэтому у нас есть предпосылки для того, чтобы мы действительно смогли нарастить объем продаж относительно 2020 года".

Он также рассказал о прогнозе компании по российскому авторынку на 2021 год, согласно которому продажи легковых машин и LCV в стране останутся на уровне прошлого года и составят около 1,6 млн штук.

"Мы видим достаточно большое падение [авторынка РФ] в 2015-2016 годах. Примерно пять-шесть лет клиент владеет автомобилем, по идее эти клиенты сейчас должны приходить в 2021-2022 годах", - добавил Иваба.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Mitsubishi в РФ в 2020 году упали на 30%, составив 28 153 штуки.