Сессия "Иннопрома" "Бизнес-образование для промышленности". Видеотрансляция

"Иннопром онлайн"

В рамках "Иннопром онлайн" идет сессия "Бизнес-образование для промышленности". Официальным партнером стала Высшая школа бизнеса ВШЭ.

На сессии председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Ученов, глава Отдела науки и технологий Представительства ЕС в Российской Федерации Лоран Бошеро и другие обсуждают, каким техническим дисциплинам учить в бизнес-школе, как достигнуть уровня лучших мировых бизнес-школ данного сектора и превзойти их и чему учить будущих руководителей промышленности.