Решетников: введение углеродного налога ЕС может замедлить рост спроса на энергоресурсы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Введение трансграничного углеродного налога Евросоюзом может замедлить рост спроса на энергоресурсы и привести к изменениям структуры спроса на них, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.

"По энергетическому экспорту - системно строим работу, чтобы отвечать на глобальные вызовы. В первую очередь, на так называемые углеродные инициативы, на пограничный корректирующий углеродный механизм со стороны Евросоюза. Для нашей экономики это чревато возможным замедлением темпов роста [спроса] на энергоресурсы, изменением структуры этого спроса, в особенности это касается рынков угля", - заявил Решетников.

Он отметил, что в РФ сформирована стратегия низкоуглеродного развития до 2050 года, подготовлен законопроект об ограничении выбросов парниковых газов. "Мы выбрали мягкую модель регулирования без налогов и обязательных платежей, как это просила наша промышленность с тем, чтобы поэтапно формировать новые рынки углеродных единиц и привлекать инвестиции в климатические проекты", - добавил министр.

Кроме того, РФ готовит инфраструктуру для выпуска зеленых облигаций. По словам Решетникова, Минэнерго реализует план по развитию водородной энергетики, Минпромторг - электротранспорта, Минприроды занимается темой поглощающей способности лесов и других экосистем. "Все это даст возможность повысить энергоэффективность экономики и конкурентоспособность экспорта так, чтобы он соответствовал всем международным требованиям", - отметил он.

Ранее сообщалось, что российские экспортеры могу заплатить заплатить от €6 млрд до €50 млрд в виде обсуждаемого трансграничного углеродного налога в ЕС.