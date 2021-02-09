В ВТБ заявили, что господдержка увеличила продажи автокредитов в январе на треть

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. ВТБ в январе этого года выдал 7,3 тыс. автокредитов на сумму более 7 млрд рублей, что по количеству на 30% больше показателей января 2020 года. Достичь такого результата позволило продление госпрограммы по поддержке автокредитования, говорится в сообщении пресс-службы банка.

"За январь 2021 года ВТБ выдал 7,3 тыс. автокредитов на сумму более 7 млрд рублей. Это на 30% по количеству и на 60% по объему выше результатов января 2020 года. Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки, доля которой в общих продажах января превысила 40%", - отмечается в пресс-релизе.

В общем объеме выдач наибольшую динамику по сравнению с прошлым январем показали кредиты на новые автомобилей - их доля составила более 85%, за год увеличившись в полтора раза по числу сделок и в 1,8 раза по объему, уточнили в банке.

"Решение о продлении условий госпрограммы по автокредитованию на 2021 год стало серьезным фактором, повлиявшим на резкий рост продаж в начале этого года. Клиентов привлекает 10% дисконт от стоимости нового автомобиля (в регионах ДФО скидка увеличивается до 25%), расширенные лимиты по цене транспортного средства, а также дополнительные льготы для социальных категорий граждан. Только в январе ВТБ выдал по ней 3 тыс. кредитов на 2 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем в январе 2020 года", - прокомментировал итоги января начальник управления организации продаж автокредитов - вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий, слова которого приводит пресс-служба.

При этом средний чек по автокредиту в январе 2021 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на четверть, превысив 970 ты. рублей, а самыми популярными марками у клиентов стали LADA, Hyundai и KIA. В свою очередь, городами-лидерами по объемам выданных автокредитов в январе оказались Москва (2,2 млрд рублей), Санкт-Петербург (697 млн рублей), Краснодар (345 млн рублей), Казань (264 млн рублей) и Уфа (218 млн рублей).

По итогам 2020 года ВТБ выдал более 90 тыс. кредитов более чем на 80 млрд рублей. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 года составил более 115 млрд рублей.

О господдержке

Спрос на автомобили российского производства Минпромторг поддерживает программами льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Летом 2020 года министерство расширило их параметры: теперь купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений и семьи с одним ребенком (ранее только семьи с двумя детьми) и граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in.

Кроме того, правительство приняло решение о продлении госпрограммы льготного автокредитования до 2023 года. В 2021 году на льготное автокредитование будет выделено 8,87 млрд рублей.