Минфин предложил обнулить на два года пошлины на ввоз драгоценных камней в странах ЕАЭС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ предложил Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулить на два года таможенные пошлины на цветные драгоценные камни и мелкие бриллианты в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"Минфин России внес на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение по обнулению ставок ввозных таможенных пошлин на цветные драгоценные камни и бриллианты мелких рассевов (весом менее 0,3 карат) сроком на два года в странах ЕАЭС. Предложение будет рассматриваться на коллегии Евразийской экономической комиссии 9 февраля", - говорится в материалах.

Минфин отмечает, что министерство давно ведет работу по обнулению ставок, а реализация инициативы сократит издержки при производстве ювелирных изделий в странах ЕАЭС, повысит объемы продаж как на евразийском, так и на глобальном рынках, а также создаст необходимые условия для повышения стоимостной конкурентоспособности отрасли.

По данным Минфина, пандемия в значительной степени повлияла на рынок ювелирных изделий, снизив объемы производства, а разработанная министерством мера таможенного регулирования поможет преодолеть последствия пандемии и станет серьезной поддержкой для евразийской ювелирной промышленности.

"Участники евразийского ювелирного рынка давно и активно поднимали вопрос обнуления пошлин на импортируемое в ЕАЭС сырье для ювелирной промышленности. Это связано с тем, что в странах ЕАЭС практически не добываются цветные драгоценные камни, а огранка бриллиантов массой до 0,3 карат на территории ЕАЭС нерентабельна. В то же время значительную часть ювелирных изделий на рынке занимают украшения со вставками из мелких бриллиантов. Складывается ситуация, когда импортировать готовую ювелирную продукцию из стран, не входящих в ЕАЭС, становится выгодней, чем производить на его территории. Ставка ввозной таможенной пошлины на готовую ювелирную продукцию практически равна ставке на драгоценные камни (10-15%), необходимые для производства ювелирных изделий", - говорится в материалах.

По данным Минфина, по качеству ювелирная продукция стран ЕАЭС не уступает продукции мировых производителей, и чтобы обеспечить ее стоимостную конкурентоспособность, необходимы соответствующие меры наднациональной (на уровне ЕЭК) и национальной государственной поддержки.