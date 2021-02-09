Володин ожидает, что отчет правительства в Госдуме состоится в апреле

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ожидает, что отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина перед депутатами состоится в апреле.

Во вторник в Госдуме с докладом выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Перед отчетом правительства вы многие вопросы сняли, которые [депутаты] планировали задать председателю правительства, - сказал Володин по итогам дискуссии с министром. - Поэтому нам нужно с вами до отчета, который планируется в апреле, многое сделать, чтобы уже при отчете правительства выйти, возможно, на решение вопросов, которые будут выработаны с вашим участием и участием депутатов Государственной думы".

Отчет премьер-министра РФ о работе правительства перед парламентариями традиционно проходит в апреле, начиная с 2009 года. Однако в 2020 году в связи с пандемией коронавируса он был перенесен на 22 июля.