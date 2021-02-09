Дума приняла в I чтении законопроект о маркировке транспорта при перевозке опасных отходов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении маркировки транспортных средств, которые перевозят отходы, в зависимости от класса опасности груза.

Поправки предлагается внести в закон "Об отходах производства и потребления". Законопроект уточняет термин "транспортирование отходов" и дает перечень всех видов транспорта, которые могут осуществлять такую перевозку. Документ также предлагает установить, что перевозка отходов осуществляется при соблюдении нескольких условий: наличии паспорта отходов и документации для транспортирования и передачи отходов с указанием их количества, цели и места назначения, соблюдении требований безопасности на транспортных средствах, а также оснащении транспортных средств, контейнеров и цистерн отличительными знаками, соответствующими определенному классу опасности отходов.

"Разработка отличительных знаков и порядка их применения поручается федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области транспорта", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Документ предлагает ввести маркировку транспортного средства, которое перевозит отходы, специальным отличительным знаком, соответствующим определенному классу опасности отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду. Если отходы обладают свойствами опасного груза, то дополнительно на транспортное средство наносится маркировка, относящаяся к опасным грузам и соответствующая требованиям указанного ГОСТ, правилам маркировки опасных грузов, действующим на конкретном виде транспорта, а также типовым правилам ООН по перевозке опасных грузов.

"Двойная маркировка будет представлять информацию о транспортной безопасности и экологической безопасности перевозимого груза, что в свою очередь повысит эффективность контрольно-надзорных мероприятий, проводимых органами Росприроднадзора и Ространснадзора", - отмечают авторы инициативы.