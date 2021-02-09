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Минфин проведет 10 февраля аукцион по размещению ОФЗ трех выпусков

Речь идет об ОФЗ-ПД выпусков 26235 и 26234, а также об ОФЗ-ИН выпуска 52003

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 10 февраля аукцион по размещению облигаций с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26235 с погашением 12 марта 2031 года и выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года, а также облигаций с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52003 с погашением 17 июля 2030 года. Об этом говорится в материалах министерства.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

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