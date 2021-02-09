Министерства до 25 февраля рассмотрят предложения РСПП по интеллектуальной собственности

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития, Минфин, Минобрнауки, Минкультуры и Минюст до 25 февраля должны представить в администрацию президента РФ отчет по предложениям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по устранению различных барьеров в сфере интеллектуальной собственности. Об этом ТАСС сообщила ответственный секретарь комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Наталья Костина.

"Был подготовлен ряд предложений. Эти предложения касались устранения различного рода барьеров для креативных индустрий и вообще для развития института интеллектуальной собственности. Всего мы восемь предложений сделали и направили в администрацию президента. Администрация президента нас услышала, отреагировала на это письмо, которое мы в декабре направили, и дали ход делу. И в конце января - начале февраля, да, было дано поручение профильным министерствам, там, по-моему, пять министерств, которые будут прорабатывать все эти предложения РСПП. И, соответственно, до 25 февраля они должны отчитаться и предложить какие-то либо альтернативые варианты, либо учесть эти предложения, и, соответственно, будет дальнейшее обсуждение, как это будет реализовано", - рассказала Костина.

Она уточнила, что профильными ведомствами являются Минэкономразвития, Минфин, Минобрнауки, Минкультуры и Минюст, перечисленные в поручении первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Костина подчеркнула, что реализация системных мер в сфере интеллектуальной собственности позволит увеличить вклад этого сегмента в ВВП до 5-8%.

"У нас сейчас есть задача, которая была дана президентом, - это увеличить ВВП. И сейчас вклад интеллектуальной собственности в ВВП, по-моему, 2,5%. Учитывая реализацию системных мер, мы можем увеличить вклад интеллектуальной собственности в ВВП до 5-8%, как это, в принципе, во всех европейских странах и государствах. То есть выйти именно на мировой уровень по вкладу интеллектуальной собственности в ВВП государства", - отметила Костина.

Ранее в РСПП заявили о необходимости создания специальных кредитных продуктов, ориентированных на работу с интеллектуальной собственностью.