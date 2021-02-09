Эксперты: проект "Восток ойл" может вывести бумаги "Роснефти" в лидеры роста сектора

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Проект "Восток ойл" на севере Красноярского края позволяет "Роснефти" рассчитывать на рост денежных потоков и на удвоение капитализации, говорится в опубликованном во вторник обзоре Газпромбанка по нефтегазовому сектору России. Эксперты банка повысили целевую цену по бумагам "Роснефти" в 2021 году на 18%, до $7,8 за GDR (глобальные депозитарные расписки) и подтвердили рекомендацию на уровне "покупать".

От текущих уровней потенциал роста котировок бумаг "Роснефти" составляет около 26%. "Мы присваиваем бумагам компании рейтинг "лучше рынка", - отмечается в отчете экспертов Газпромбанка. Акции "Роснефти" вместе с бумагами "Газпрома" (целевая цена повышена с 7,2 до $7,3 за GDR) называются фаворитами сектора со значительным потенциалом роста за счет ожидающегося восстановления цен на углеводороды. "Роснефть", в частности, выигрывает за счет развития кластера "Восток ойл" и других проектов в регионе. В результате "Роснефть" может получить дополнительно 6-7% в показателе EBITDA за 2021 год.

"Роснефть" фокусируется на создании нового нефтедобывающего кластера на севере Красноярского края - проекте "Восток ойл", в рамках которого планируется экспортировать более 100 млн тонн нефти в год по Северному морскому пути в 2030-х годах.

По мнению экспертов Газпромбанка, реализация данного проекта улучшит производственный профиль "Роснефти", рентабельность и ESG-метрики (экологическое и социальное корпоративное управление - прим. ТАСС) и приведет к фундаментальной переоценке акций компании. Они напоминают, что недавно 10-процентную долю в проекте приобрел международный трейдер Trafigura и, по сообщениям СМИ, "Восток ойл" может быть оценен в $86 млрд (100% акционерного капитала). "Это предполагает, что рыночная капитализация "Роснефти" может более чем удвоиться по сравнению с текущим уровнем", - отмечают эксперты банка.